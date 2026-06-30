Blablacar va doubler sa présence géographique

La plateforme de covoiturage Blablacar a annoncé mardi doubler sa présence géographique pour profiter de la croissance du secteur dans un contexte de hausse des prix du carburant depuis le début de la guerre en Iran.

La société fondée en 2006, dont l'application a été utilisée l'an dernier par 150 millions de passagers voitures ou bus, va se lancer dans 20 nouveaux pays - en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et au Maroc -, portant sa présence mondiale à 41 pays.

"Ce déploiement marque la première grande vague d'entrées sur de nouveaux marchés pour l'entreprise depuis dix ans, portée par l'intelligence artificielle qui accélère la localisation et le déploiement opérationnel", a dit Blablacar dans un communiqué.

"(Il) s'inscrit également dans un contexte important pour le secteur : avec la hausse importante et durable des prix du carburant, le covoiturage s'impose comme une solution naturelle."

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)