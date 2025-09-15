Bixente Lizarazu ne comprend pas le choix de carrière de Kingsley Coman
La ruée vers l’or.
Cet été, Kingsley Coman a décidé de troquer la bière de Bavière contre les dattes de Riyad. Direction Al-Nassr, pour taper la balle aux côtés de Cristiano Ronaldo et surfer sur la vague dorée de l’Arabie saoudite. Un choix qui divise et qui ne plaît pas à Bixente Lizarazu, qui ne s’est pas embarrassé de pincettes au micro de Téléfoot pour critiquer l’international français.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer