information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 02:06

Birmingham signe déjà son retour en Championship

« By order of the Peaky Blinders. »

Après une saison 2023-2024 marquée par le renvoi leur coach pour embaucher Wayne Rooney pour finalement connaître une relégation, Birmingham City se trouvait au fond du gouffre. Pour la première fois depuis 1994, les Blues devaient faire leur retour au troisième échelon du football anglais. Une anomalie qui n’aura pas duré, puisque le club a déjà validé sa remontée ce mardi soir, avec une victoire sur le terrain de Peterborough (2-1). Un résultat qui ne surprend personne, à cinq journées de la fin.…

MP pour SOFOOT.com