Aéronautique: changement de direction chez Daher, Marwan Lahoud au conseil

Le constructeur et équipementier aéronautique français Daher a annoncé mardi le renouvellement de son équipe de direction, avec le départ du PDG Didier Kayat et l'entrée au conseil d'administration de Marwan Lahoud, ancien haut dirigeant d'Airbus.

Daher, spécialiste de l'aviation générale et d'affaires, a vu ses livraisons chuter en 2025 à 76 appareils, contre 82 l'année précédente, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Son chiffre d'affaires a en revanche augmenté à 1,9 milliard d'euros, progressant de 100 millions en un an.

Le groupe a livré 51 avions d'affaires mono-turbopropulseurs TBM et 25 Kodiak, avion tout terrain utilisé par des exploitants de taxis aériens, des entreprises et organisations humanitaires.

Daher, non coté en Bourse, n'a mentionné mardi ni éléments de bénéfice net ni de rentabilité, mais a souligné que son carnet de commandes représentait deux ans et demi de ventes, un ratio stable par rapport à 2024.

Côté gouvernance, le groupe familial a révélé que M. Kayat, PDG depuis dix ans et dans l'entreprise depuis vingt, avait "décidé de se consacrer à des projets personnels" et de quitter son poste à la fin du mois.

Pour le remplacer, la société a décidé de dissocier les fonctions de directeur général et de président, ce dernier poste échéant à Thibault Scaramanga, membre du conseil d'administration depuis dix ans.

Le recrutement d'un directeur général est en cours et, dans l'intervalle, M. Scaramanga assurera ces fonctions par intérim. Il sera secondé par Aymeric Daher, qui, jusqu'ici directeur général adjoint, deviendra directeur général délégué à compter du 31 mars.

Daher a également annoncé mardi l'arrivée d'un spécialiste de l'aéronautique et de l'aérospatiale européennes à son conseil d'administration, Marwan Lahoud.

Cet ingénieur de l'armement est un ancien directeur général délégué à la stratégie et au marketing d'Airbus. Il a aussi été le PDG du missilier MBDA.

"Son parcours lui confère une connaissance fine des enjeux clients, des cycles industriels longs et des dynamiques de filière, qui constituera un atout majeur pour les travaux du conseil d'administration" de Daher, s'est félicité le groupe.