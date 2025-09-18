Biocoop va investir des dizaines de millions d'euros d'ici à 2029 pour toucher plus de Français

( AFP / FRED TANNEAU )

Ouvertures de magasins, développement de l'e-commerce... Le leader de la distribution spécialisée en produits issus de l'agriculture biologique Biocoop a dévoilé jeudi un plan d'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros d'ici à 2029 pour rendre son offre accessible à "100% des Français".

"La bio n'est plus en crise" a redit lors d'une visioconférence Frank Poncet, le directeur général de l'enseigne qui, après une "année 2024 historique", marquée par une hausse de 8,5% de ses ventes taxes comprises (1,79 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires hors taxes d'1,65 milliard d'euros)-, enregistre une croissance de 7,5% au premier semestre.

Fidélisation des clients et recrutements de nouveaux consommateurs "déçus de la grande distribution" expliquent cette bonne santé, a-t-il indiqué à l'AFP.

Confiant dans l'avenir après des années laborieuses, Biocoop veut développer l'accessibilité "géographique", "économique" et "culturelle" de son offre, espérant dépasser rapidement les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

L'enseigne mise sur un réseau de 900 magasins d'ici à fin 2029, contre 740 actuellement - avec une quinzaine d'ouvertures escomptées en 2026, comme en 2025 - et sur l'e-commerce, qui représente aujourd'hui moins d'1% de son activité, une part amenée à "tripler voire quadrupler".

Elle entend aussi proposer à terme 500 produits à "prix engagés", contre 200 actuellement, et toucher de nouveaux publics dans les hôpitaux, les Ehpad ou les écoles en doublant son activité restauration, dont les revenus sont actuellement inférieurs à 20 millions d'euros.

Revendiquant son militantisme, la coopérative veut en outre atteindre 100% de fruits et légumes d'origine France, contre 87% ajourd'hui, quand ils sont productibles dans l'Hexagone.

Autre objectif, faire passer de 25% à 30% la part de son chiffre d'affaires réalisé en commerce équitable, et réduire de 25% ses émissions carbone d'ici à 2030.

Le président de la coopérative, Henri Godron, en a profité pour dénoncer une "situation paradoxale": "jamais les consommateurs n'ont été autant en attente de solutions saines et durables (...) et pour autant, jamais nos hommes et femmes politiques n'ont été aussi peu soutenants envers l'agriculture biologique".

En appelant aux pouvoirs publics, les deux dirigeants suggèrent la création d'une mission d'inspection interministérielle sur l'agriculture biologique, de garantir l'atteinte des objectifs de la loi Egalim - comme celui de 20% de produits bio dans les repas de la restauration collective -, et d'inciter tous les distributeurs à proposer un minimum d'offres bio.