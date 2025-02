Bienvenue chez toi, Presko

Près de deux ans après sa grave blessure sur la pelouse du Vélodrome, Presnel Kimpembe a fait son grand retour à la compétition face au Mans, en Coupe de France. Un retour qui suffit en soi à faire le bonheur du bonhomme, et avec lui de tout les amoureux du ballon rond de l'Hexagone.

Deux ans ont passé, et pourtant rien ne semble vraiment avoir changé. Au moment de faire son apparition sur la pelouse mardi soir au Mans, Presnel Kimpembe affiche toujours ce même regard déterminé, ne laissant rien transparaître des nombreuses émotions qui doivent le traverser en ce moment si particulier. Son statut au sein d’un club qui est le sien depuis (presque) toujours non plus, en atteste le geste d’Achraf Hakimi, accouru pour lui transmettre le brassard de capitaine dès l’annonce de son entrée en jeu. 709 jours plus tard, le plus fidèle des titis parisiens a retrouvé le plaisir de jouer au foot, en même temps que l’amour de ses supporters, présents dans un parcage soudain revigoré pour chanter à la gloire de leur chouchou. Une scène qui fait forcément du bien.

C’est les émotions

On avait quitté le Colonel fauché en pleine course au soir du 26 février 2023. Lancé à la poursuite de Nuno Tavares, il s’était effondré avant de rester de longues minutes le nez dans la pelouse du Vélodrome. Et depuis, plus rien à part des va-et-vient incessants entre le terrain d’entraînement et l’infirmerie, une petite apparition en civil pour chicoter les Lensois micro à la main, puis une nouvelle opération en janvier 2024. La lumière est apparue au bout du tunnel en novembre dernier, avec une première convocation dans le groupe qui s’est envolé pour Munich. Mais une fois de plus, la patience aura été de mise pour Presko, Luis Enrique attendant la bonne occasion pour le relancer. Et si un scénario moins rocambolesque contre Espaly au tour précédent lui aurait certainement offert un retour plus rapide, c’est donc devant les travées du stade Marie-Marvingt que la renaissance a eu lieu.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com