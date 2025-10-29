Bientôt une réglementation face à l’augmentation des touches longues dans le foot ?
Michael Kayode et Kevin Danso bientôt sur le marché des transferts ?
Les longues touches sont devenues la nouvelle mode en Premier League. Brentford, Arsenal, Tottenham, tout le monde ressort cette tactique du début des années 2000, habituellement utilisée par les équipes du bas de tableau. Et comme toute mode qui prend un peu trop, l’IFAB (International Football Association Board ) commence à tousser, selon The Guardian .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer