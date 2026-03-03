Bientôt la fin de l'aventure Red Bull pour Jürgen Klopp ?

L’heure du retour aux vestiaires ? Nommé directeur du football du groupe Red Bull début 2025, Jürgen Klopp pourrait déjà délaisser son beau costume de représentant de la marque au taureau . Les raisons ? Des tensions entre lui et les dirigeants de la marque autrichienne qui se seraient récemment amplifiées . De quoi renforcer plus que jamais les rumeurs d’un retour sur un banc de touche.

Selon le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten , le patron de Red Bull Oliver Mintzlaff serait peu satisfait des résultats des gros clubs de sa galaxie (Leipzig n’est que cinquième de Bundesliga après 24 journées et le petit nouveau Paris FC n’est pas à l’abri de jouer le maintien en fin de saison), dont une partie de la responsabilité serait portée à Klopp.…

TJ pour SOFOOT.com