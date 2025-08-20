Biélorussie et Iran, alliés de la Russie, veulent renforcer leurs liens

par Mark Trevelyan

La Biélorussie et l'Iran, deux pays soutenant la guerre de la Russie en Ukraine, entendent renforcer leurs relations bilatérales dans tous les domaines, notamment la défense, ont déclaré mercredi leurs présidents lors d'une rencontre dans la capitale biélorusse Minsk.

Le Biélorusse Alexandre Loukachenko et l'Iranien Massoud Pezeshkian sont convenus de travailler à l'élaboration d'un traité de partenariat stratégique entre leurs deux pays, a rapporté l'agence officielle biélorusse Belta.

"Dans un environnement de turbulences géopolitiques, Minsk et Téhéran prennent des initiatives cohérentes et équilibrées pour développer davantage leur coopération et oeuvrent avec vigueur à transformer chaque nouveau défi en une nouvelle opportunité", a dit Alexandre Loukachenko, cité par Belta.

"Nous sommes prêts à discuter de tous les domaines, nous n'avons aucun sujet tabou", a-t-il ajouté, en citant notamment le "coopération militaro-technique".

Alexandre Loukachenko a autorisé la Russie de son homologue Vladimir Poutine à utiliser le territoire de la Biélorussie lors du déclenchement de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Il a depuis accepté le déploiement dans son pays de missiles nucléaires tactiques russes.

L'Iran fournit pour sa part des drones à la Russie pour bombarder l'Ukraine et Massoud Pezeshkian a signé en janvier avec Vladimir Poutine un traité de coopération stratégique ne comportant toutefois pas de clause de défense mutuelle.

L'Iran comme la Biélorussie sont visés par ce que le président iranien a qualifié de "sanctions occidentales illégales". Cité par Belta, Massoud Pezeshkian a dit que l'Iran était disposé à aider la Biélorussie à "neutraliser" ces mesures, en soulignant que son pays avait plus de 40 ans d'expérience en la matière.

"Bien sûr, nos visions communes devraient être mises en oeuvre dans les sphères économiques et culturelles, dans le développement du tourisme entre nos deux pays et aussi, comme vous l'avez relevé, dans le développement de la coopération militaro-technique", a dit le président iranien à son homologue biélorusse, selon Belta.

