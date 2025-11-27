 Aller au contenu principal
Beye et Le Mignan : symboles d’une stabilité nouvelle
Tout proches de la sortie, Habib Beye (Rennes) et Stéphane Le Mignan (Metz) auront finalement bien la chance de croiser le fer, ce vendredi soir à Saint-Symphorien. Le symbole d’une certaine stabilité sur les bancs de Ligue 1, mi-voulue, mi-contrainte.

Parce qu’il n’y a pas que les week-ends dans la vie, la Ligue 1 sait aussi nous divertir en quelques (très rares) mercredis soir. Un double multiplex qui a vu Habib Beye et Stéphane Le Mignan sauver leurs postes à quelques centaines de kilomètres de distance, le 29 octobre dernier. Malgré un nouveau nul concédé après avoir pris deux buts d’avance à Toulouse pour le premier ; en s’offrant la première victoire d’une saison jusqu’alors très mal embarquée pour le second. Un mois plus tard, les deux entraîneurs ont retrouvé du crédit dans leurs clubs respectifs au moment de croiser le fer. Comme un symbole d’une Ligue 1 de moins en moins encline à virer ses tacticiens à tour de bras.

Petits, mais avec des idées de génie

La séquence concernant Beye avait fait grand bruit, avec le passage de son n+1 Arnaud Pouille sur Ligue 1+ dans la foulée du nul en Haute-Garonne. « Est-ce qu’on a décidé de le maintenir ? Oui, on vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer , avait alors expliqué le président exécutif du Stade rennais depuis le Stadium, alors que le siège de l’ancien latéral de l’OM était brûlant. On a reçu le staff pour leur demander s’ils avaient encore l’énergie nécessaire, ils l’ont prouvé ce soir. On se fait remonter, mais il y a eu des bonnes choses. » Des motifs d’espoir qui se sont vérifiés depuis avec trois succès (Strasbourg, Paris FC, Monaco). Un redressement parallèle à celui opéré par Metz, auteur d’une série similaire (Lens, Nantes, Nice), avant d’être stoppé par Brest. « Le cas de Stéphane Le Mignan est secondaire, c’est le FC Metz qui compte » , se résignait presque l’intéressé après la débâcle à Lille.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Sport
