Beth Hammack, de la Fed, s'inquiète de la “mentalité inflationniste” qui s'installe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré jeudi qu'elle percevait chez les entreprises la crainte qu'une mentalité inflationniste ne commence à s'installer et qu'elle devait garder l'esprit ouvert quant à la prochaine décision de politique monétaire de la Fed.

Mme Hammack, qui s'était opposée lors de la dernière réunion de la Fed, concernant la décision de maintenir un langage laissant entendre que la prochaine mesure serait une baisse des taux, a déclaré qu'une série de chocs temporaires sur les prix, allant de la COVID-19 à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en passant par la guerre actuelle avec l'Iran, a empêché la Fed d'atteindre son objectif d'inflation de 2 % depuis plus de cinq ans.

“Ce que j’entends lorsque je rencontre des chefs d’entreprise, ce sont des inquiétudes quant au fait qu’une mentalité inflationniste commence à s’ancrer dans l’esprit des gens”, a déclaré Hammack lors du Sommet des directeurs généraux de l’Ohio à Columbus. “J’entends parler des difficultés liées à l’inflation lorsque je discute avec les gens.”