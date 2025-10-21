 Aller au contenu principal
Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 12:30

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Larchamp LMFC vs La Dorée AS

Le gardien a pourtant pris le temps de placer son mur. Sur ce coup franc, le n°3 de Larchamp LMFC n’attend que le coup de sifflet pour convertir ce coup de pied arrêté. À peine le mur des joueurs de La Dorée AS placé, il envoie idéalement bien le ballon côté gardien, d’une magnifique frappe enroulée qui touche le montant avant de faire trembler les filets.…

KM pour SOFOOT.com

