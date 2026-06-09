Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Es Amancy vs FC Pays de Gex

Il y a des gestes qui n’appellent aucun commentaire. Celui-là en fait partie. À une trentaine de mètres du but, l’héritier spirituel de Juninho n’a pas cherché à jouer collectif — et franchement, qui lui en voudrait ? Quand la sauce prend aussi parfaitement et que le cuir vient se nicher dans le petit filet opposé avec cette délicatesse, l’égoïsme devient une philosophie de vie. En revanche, l’entraîneur des gardiens d’en face a déjà sorti son carnet pour noter un exercice spécial détente-abdos en début de semaine prochaine. Séance obligatoire.…

EM pour SOFOOT.com