Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Conches vs FAC Alizay
Une transversale parfaite pour le numéro 3, qui rentre sur son pied droit. Mais attendez… comment il a autant de temps pour centrer ? On salue le non pressing adverse. Centre parfait, remise qui lobe le gardien, et le numéro 4 n’a plus qu’à pousser au fond. Un but d’école, propre, beau, référençable. Sauf que l’arbitre a sifflé hors-jeu.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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