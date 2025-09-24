Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Raucourt ASR vs Ecly AEP
Marquer en première intention après une chandelle, en voilà une mission impossible. Sans gadget ni flingue, mais juste avec son talent, l’avant-centre d’Ecly y est pourtant parvenu. À la suite d’une passe en cloche pas loin de toucher la planète Mars, le numéro 9 envoie une reprise de volée légendaire dans la lucarne opposée. Sonné, le gardien a certainement dû subir le protocole fantôme.…
