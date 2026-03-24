Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Ruffey Sainte-Marie FC vs CS Auxonnais
Comment ne pas penser au but de Philippe Mexès face à Anderlecht en 2012 ? Ici, il n’y a que la coupe de cheveux qui différencie les deux hommes, et heureusement pour l’Auxonnais ! Après une passe en profondeur du numéro 7, l’attaquant du CS Auxonnais contrôle, lève le ballon et écoute son instinct : reprise de volée lucarne gauche qui rend fou ses coéquipiers. Un ciseau assez puissant pour couper la crête de ce bon vieux Mexès.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer