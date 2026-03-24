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Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 09:36

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Ruffey Sainte-Marie FC vs CS Auxonnais

Comment ne pas penser au but de Philippe Mexès face à Anderlecht en 2012 ? Ici, il n’y a que la coupe de cheveux qui différencie les deux hommes, et heureusement pour l’Auxonnais ! Après une passe en profondeur du numéro 7, l’attaquant du CS Auxonnais contrôle, lève le ballon et écoute son instinct : reprise de volée lucarne gauche qui rend fou ses coéquipiers. Un ciseau assez puissant pour couper la crête de ce bon vieux Mexès.…

EA pour SOFOOT.com

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