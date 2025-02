information fournie par So Foot • 10/02/2025 à 19:25

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Dun vs AS Baugy

Tentative de percée sur le côté gauche, en vain, le latéral de l’US Dun, quasiment au point de corner, esseulé, lève intelligemment la tête. Loin d’être pressé, il prend son temps pour faire le bon choix et opte pour un centre millimétré au cœur de la surface de réparation, où il trouve son numéro 9. On vous laisse apprécier la suite.…

BGC pour SOFOOT.com