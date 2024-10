Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ UFC Nieppe vs ANST Chereng

Exceptionnel. Le coup franc est envoyé dans la boîte depuis la ligne médiane et trouve la tête d’un attaquant qui ne peut pas faire grand chose. Renvoyé par la défense, le ballon arrive dans les pieds du numéro 10 de Nieppe qui avait apparemment sorti la colle ce dimanche. La colle, et la vista. Via une louche délicieuse, l’artiste trouve son latéral gauche dans la surface. Lui ne se pose pas de question et envoie une sacoche sous la barre.…

AC pour SOFOOT.com