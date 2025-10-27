Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos du foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ FC Nantes Cécifoot vs AS Cécifoot Saint-Mandé
Les Canaris nous régalent ce week-end. Après le magnifique but de Matthis Abline, c’est au capitaine de l’équipe nantaise de Cécifoot de montrer la voie aux siens. Une récupération sur le côté gauche, des doubles contacts pour se mettre face au but, et une frappe soudaine du droit qui transperce la défense de Saint-Mandé. De quoi amener un beau soleil à Nantes.…
KM pour SOFOOT.com
