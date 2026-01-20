Bessent : il n'est pas déraisonnable de discuter des pratiques des sociétés de cartes de crédit

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir une discussion sur les pratiques des sociétés de cartes de crédit.

L'administration Trump est d'accord avec la sénatrice démocrate Elizabeth Warren pour dire que les membres les plus pauvres de la société ne devraient pas payer le plus, mais elle ne soutient pas son idée de contrôler le crédit et d'ajouter plus de réglementation, a déclaré M. Bessent dans une interview accordée à CNBC