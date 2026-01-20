 Aller au contenu principal
Bessent : il n'est pas déraisonnable de discuter des pratiques des sociétés de cartes de crédit
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir une discussion sur les pratiques des sociétés de cartes de crédit.

L'administration Trump est d'accord avec la sénatrice démocrate Elizabeth Warren pour dire que les membres les plus pauvres de la société ne devraient pas payer le plus, mais elle ne soutient pas son idée de contrôler le crédit et d'ajouter plus de réglementation, a déclaré M. Bessent dans une interview accordée à CNBC

