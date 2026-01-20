Budget 2026 : le gouverneur de la Banque de France se félicite de l'objectif du gouvernement de ramener le déficit à 5%

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit engager mardi après-midi devant l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l'État pour 2026.

François Villeroy de Galhau à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / MARTIN LELIEVRE )

"Un pas important" pour réduire le déficit. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est félicité de la réduction du déficit public projetée par le gouvernement, à 5% du PIB. "Une bonne nouvelle" qui devra toutefois être confirmé dans les années à venir.

"Là nous avons une bonne nouvelle depuis hier, puisque le Premier ministre a annoncé un déficit de 5%, ce qui est un pas important pour le réduire", a affirmé le gouverneur sur Bloomberg TV à Davos (Suisse). "Il faudra que ce soit suivi d'autres pas les années suivantes . Et nous aurons probablement un budget, donc c'est la bonne nouvelle d'hier", a-t-il ajouté.

"Lumière"

"Maintenant voyons précisément le contenu, et ce qui se passera lors du débat parlementaire. Mais je dirais que dans un ciel qui est couvert de nuages, il y a un peu plus de lumière concernant la politique budgétaire française", a-t-il jugé.

Il doit le faire trois fois avant que ce budget soit promulgué , ce qui est prévu d'ici à mi-février, sauf censure.

François Villeroy de Galhau a insisté à de nombreuses reprises sur le "danger" que représenterait selon lui le maintien d'un déficit public au-delà de 5% du PIB , comme les 5,4% de 2025.