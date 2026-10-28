Bessent déclare à CNBC que l'Iran cesse de financer ses groupes mandataires

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Les efforts américains visant à isoler économiquement l’Iran ont été « très fructueux » et Téhéran coupe les vivres à ses mandataires, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, à CNBC.

« Cet été, les élus ont commencé à exprimer ouvertement leurs inquiétudes concernant l’économie. Aujourd’hui, tant en public qu’en privé, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) est très inquiet. Ils parlent d’un effondrement », a-t-il déclaré.

« Ils ne parviennent pas à se procurer des dollars », a ajouté Scott Bessent. « Nous constatons également que leurs mandataires – qu’il s’agisse des Houthis, du Hamas ou du Hezbollah – voient leur financement coupé. »