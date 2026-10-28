 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bessent déclare à CNBC que l'Iran cesse de financer ses groupes mandataires
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les efforts américains visant à isoler économiquement l’Iran ont été « très fructueux » et Téhéran coupe les vivres à ses mandataires, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, à CNBC.

« Cet été, les élus ont commencé à exprimer ouvertement leurs inquiétudes concernant l’économie. Aujourd’hui, tant en public qu’en privé, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) est très inquiet. Ils parlent d’un effondrement », a-t-il déclaré.

« Ils ne parviennent pas à se procurer des dollars », a ajouté Scott Bessent. « Nous constatons également que leurs mandataires – qu’il s’agisse des Houthis, du Hamas ou du Hezbollah – voient leur financement coupé. »

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank