Bessent a souligné la nécessité d'une politique monétaire "saine" lors de ses entretiens avec le Japon
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 05:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a souligné le rôle important d'une "formulation saine de la politique monétaire" lors de sa rencontre avec son homologue japonaise, Satsuki Katayama, lundi, a indiqué le département du Trésor américain dans un communiqué.

"Au cours de leurs discussions, le secrétaire Bessent a souligné le rôle important d'une formulation et d'une communication saines de la politique monétaire pour ancrer les attentes en matière d'inflation et prévenir la volatilité excessive des taux de change, étant donné que les conditions sont sensiblement différentes douze ans après l'introduction des Abenomics", selon le communiqué publié mardi.

© 2025 Thomson Reuters.

