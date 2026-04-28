information fournie par Boursorama avec AFP • 28/04/2026 à 19:40

Bertelsmann fusionne BMG et Concord pour créer un géant de la musique indépendante

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le géant des médias Bertelsmann a annoncé mardi qu'il va fusionner ses activités musicales avec celles de l'américain Concord pour créer un leader mondial de la musique indépendante.

Les deux groupes ont conclu "un accord de fusion" des sociétés musicales BMG, propriété de Bertelsmann, et Concord, dont l'actionnaire clé est le fonds américain Great Mountain Partners, faisant émerger une nouvelle entreprise qui conservera le nom de BMG, selon un communiqué.

Le siège mondial de cette entité sera situé à Nashville aux Etats-Unis, où est basée Concord, et le siège européen à Berlin.

"A l'issue de cette transaction, qui comprend un apport en numéraire et en actions, Bertelsmann détiendra 67% du capital de la nouvelle entité", détaille le communiqué, et "les actionnaires de Concord acquerront 33% des actions gérées par Great Mountain Partners".

"Cette opération compte parmi les plus importantes de l'histoire de plus de 190 ans de Bertelsmann, a déclaré le président de son directoire sur le départ, Thomas Rabe, cité dans le communiqué.

La valorisation du nouvel ensemble s'élèvera à 12,4 milliards d'euros, selon des informations du quotidien économique Handelsblatt.

Selon M. Rabe, la transaction devrait permettre au groupe de Gütersloh (ouest) "d'étendre sa présence aux Etats-Unis" qui représentaient déjà 28% de son chiffre d'affaires en 2025.

D'après le directeur général de BMG Thomas Coesfeld, qui prendra la tête de Bertelsmann en janvier 2027, le nouvel ensemble "disposera d'un répertoire d'une diversité unique, comprenant plus de quatre millions de titres".

Le catalogue de BMG, créé en 2008, représente plus de 3 millions d'enregistrements, incluant les artistes Jean-Michel Jarre, Tina Turner, Jelly Roll et Paul Simon. Concord accompagne 125.000 artistes pour un catalogue comptant 1,3 million de chansons et autres enregistrements.

La société devrait générer un chiffre d'affaires annuel pro forma de 2,2 milliards de dollars (1,88 milliard d'euros) en 2026.

La finalisation de l'opération, qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence, est prévue pour le quatrième trimestre 2026.