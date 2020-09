Bernard Debré : la fin d'un mandarin « rebelle »

Ce fut l'un de ses derniers combats. Et comme tous ceux que Bernard Debré a menés, il a fait trembler les murs de l'institution médicale. En 2018, le brûlot qu'il publie avec son ami de toujours, le pneumologue Philippe Even, plonge dans l'embarras des dizaines de milliers de médecins. Dans Dépression, antidépresseur : le guide, l'ancien urologue, retraité de la politique, ressortait sa sulfateuse afin d'accuser pêle-mêle l'industrie pharmaceutique de recycler sans cesse les mêmes molécules, à l'efficacité discutable, pour les vendre dix fois plus cher, et les médecins de prescrire à tour de bras des antidépresseurs inutiles dans 80 % des cas. « Nous avons le devoir d'alerter ! » Il est mort à l'âge de 75 ans, a-t-on appris dimanche 13 septembre.

Quelques années plus tôt, son Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux (2012) avait tellement bousculé ses confrères qu'il lui avait valu une condamnation par le Conseil de l'Ordre à un an d'interdiction d'exercice pour « non-confraternité ». Après des mois de polémiques, de tribunes et de débats enflammés, la sanction avait finalement été commuée en blâme... Et de nombreux médicaments déremboursés. « La forme est brutale, mais sur le fond il a raison », chuchotait-on alors dans les couloirs du ministère de la Santé. Les Français ne restent-ils pas, aujourd'hui encore, les plus gros consommateurs de médicaments au monde, un

... Lire la suite sur LePoint.fr