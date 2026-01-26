 Aller au contenu principal
Bernard Casoni condamné en appel pour racisme
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 16:06

Bernard Casoni condamné en appel pour racisme

Bernard Casoni condamné en appel pour racisme

Déjà condamné en première instance, l’ancien entraîneur de l’US Orléans Bernard Casoni a vu sa peine confirmée en appel ce lundi.

La cour d’appel d’Orléans a validé en tous points le jugement initial : 25 000 euros d’amende , dont 15 000 avec sursis, pour injure publique à caractère raciste. À cela s’ajoutent 1 000 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des associations parties civiles : Sportitude, SOS Racisme et la Licra.…

CM pour SOFOOT.com

