Bernard Casoni condamné à 25 000 euros d’amende suite à ses propos racistes

Retour à la charge.

Un an et demi après les faits, Bernard Casoni , champion d’Europe 1993 avec l’OM, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans à 25 000 euros d’amende (dont 15 000 avec sursis), selon L’Équipe , pour propos racistes tenus en septembre 2023 , alors qu’il entraînait l’US Orléans. Absent à l’audience comme lors du délibéré, il conteste cette décision et a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel.…

HG pour SOFOOT.com