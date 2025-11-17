Berlin va reprendre les livraisons d'armes à Israël à partir du 24 novembre

L'Allemagne a décidé de lever l'embargo partiel sur la vente d'armes à Israël à compter du 24 novembre, à la suite du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dans la bande de Gaza, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement.

Le cessez-le-feu "est la base de cette décision, et nous attendons de tous qu'ils respectent les accords qui ont été conclus", a-t-il dit.

"Le gouvernement va revenir (...) à l'examen au cas par cas des exportations d'armements", a-t-il précisé.

L'Allemagne, deuxième exportateur d'armes à destination d'Israël après les Etats-Unis, avait suspendu une partie de ses ventes début août face aux offensives répétées de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

