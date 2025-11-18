 Aller au contenu principal
Benzema de retour en équipe de France : ceci n'arrivera pas
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 15:53

Invité à se prononcer sur le futur de l'équipe de France avec Zinédine Zidane à sa tête, Karim Benzema a choisi de ne pas s'exclure de cette histoire, laissant planer la possibilité d'un retour. Pourtant, tout ça relève du fantasme.

Karim Benzema a 37 ans, 38 ans dans un mois. Dans deux ans, il s’approchera gentiment des 40, âge où la plupart des attaquants ont déjà troqué les chevauchées pour les matchs caritatifs. Son dernier match avec les Bleus remonte à 2022, une défaite 0-1 face à la Croatie en Ligue des nation. Après une Coupe du monde loupée à cause d’un imbroglio sur une blessure niée par le Nueve, Il avait annoncé sa retraite internationale après 97 sélections, 37 buts, et une impression d’inachevé. Alors ce mardi, l’attaquant a laissé entendre dans les colonnes de AS que l’histoire n’avait pas connu encore son épilogue : « L’équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. »

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com

