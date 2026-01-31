 Aller au contenu principal
Benoît Tavenot refuse de garer le bus défensif
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 12:00

Metz est dernier, Metz est dans une situation compliquée…Mais Metz peut encore se sauver. Lanternes rouges de Ligue 1, les Grenats ne sont en effet qu’à deux point de la place de barragiste occupée par Nantes. Alors, avant son déplacement à Angers comptant pour la vingtième journée, le mauvais élève du championnat sait qu’il ne doit pas perdre. Un nul serait-il une bonne opération aux yeux de son entraîneur, Benoît Tavenot ?

En conférence de presse, le technicien qui vient d’arriver en Moselle a en tout cas refusé l’idée de jouer défensif : « Déjà, on ne sait pas faire, déjà. Peut-être qu’on subira un peu moins d’occasion mais on se mettra en difficulté. On a des joueurs rapides derrière, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capables de gérer la profondeur . Je ne veux pas qu’on soit fébrile ou peureux, ça passera par de la personnalité. Ce n’est pas de la prétention, je veux redonner un élan par du dynamisme et de la personnalité. » Pas de bus !…

FC pour SOFOOT.com

Sport
