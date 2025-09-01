 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Benjamin Pavard remplace William Saliba et retrouve les Bleus
01/09/2025

Le choix n’a pas traîné.

Quelques heures après avoir appelé Hugo Ekitike, l’encadrement de l’équipe de France a été contraint d’appelé un nouveau renfort suite au forfait sur blessure de William Saliba , à son tour touché lors du choc entre Liverpool et Arsenal. Rapidement contraint au changement, l’ancien marseillais avait d’ores et déjà laissé craindre quant à sa participation aux prochains matchs des Bleus et souffre d’une entorse selon les informations communiquées par l’équipe de France. L’Ukraine et la l’Islande se feront donc sans lui, et l’on devrait vraisemblablement voir Ibrahima Konaté – lui aussi sorti blessé cet après-midi mais Arne Slot s’est montré rassurant après la rencontre – et Dayot Upamecano alignés côte à côte lors de ces deux rencontres.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
