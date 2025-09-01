Benjamin Pavard en route vers Marseille ?
Bientôt un nouveau Benji Pavard Squad ?
L’Olympique de Marseille a décidément plusieurs tours dans son sac. Alors que Nayef Aguerd est arrivé ce lundi matin, le club phocéen tient à renforcer encore plus son secteur défensif. Ainsi, c’est Benjamin Pavard qui pourrait renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi , selon L’Équipe .…
MR pour SOFOOT.com
