Benjamin Mendy se relance en Pologne
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 13:30

Benjamin Mendy se relance en Pologne

Benjamin Mendy se relance en Pologne

Toujours plus loin.

N’ayant plus foulé les terrains en match officiel depuis avril dernier, Benjamin Mendy, libre de tout contrat, rebondit en Pologne du côté du Pogoń Szczecin selon le média local Meczyki. Chez le quatrième de la dernière saison d’Ekstraklasa, l’ancien latéral de l’équipe de France retrouvera un visage connu de Ligue 1, Kamil Grosicki, passé par Rennes. Mendy devrait s’engager pour deux saisons avec l’écurie polonaise , espérant cette fois aller au bout de son contrat.…

SF pour SOFOOT.com

