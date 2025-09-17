Benfica montre la porte à Bruno Lage... et attend José Mourinho ?
Jamais deux sans trois.
Après Wolverhampton et Botafogo, Bruno Lage connaît déjà son troisième licenciement en trois ans. La faute à une désillusion majuscule face à Qarabag, en ouverture de Ligue des champions, ce mardi soir. Menant 2-0 après un quart d’heure de jeu, les Portugais ont été retournés par l’énergie azerbaïdjanaise, pour finir par s’incliner dans les derniers instants (2-3).…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
