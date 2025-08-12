 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Benfica envoie Nice en Ligue Europa
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 23:01

En infligeant un deuxième 2-0 en deux matchs à Nice, Benfica a détruit les espoirs de Ligue des champions des Aiglons en les rétrogradant en Europa League. Aucun regret, au vu de la nette supériorité des Portugais face au club français.

Benfica 2-0 Nice

Buts : Aursnes (18 e ) et Schjelderup (27 e )

Ils devaient s’imposer, mais ils n’y sont pas arrivés. Ils devaient rattraper deux buts de retard, mais ils étaient bien inférieurs. Ils devaient y croire, mais il fallait bien plus que de l’espoir. Ils devaient élever leur niveau, mais ils n’avaient pas les capacités d’aller plus haut. Ils devaient grimper une montagne, mais ils ont une nouvelle fois fait le coup de la panne. Ils devaient faire plaisir à leurs supporters, mais ils ont terminé à terre. Ils devaient, ils devaient, ils devaient… Mais hélas, ils ne l’ont pas fait : déjà battus à domicile au match aller, les Aiglons ont encore perdu contre Benfica lors du duel retour comptant pour le troisième tour qualificatif à la Ligue des champions. À la demi-heure de jeu, l’écart cumulé était même de quatre pions : trop, beaucoup trop pour Nice. Lequel a donc vu ses rêves de C1 s’envoler très rapidement et est, maigre consolation, reversé en Europa League en raison de ce copier-coller.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
