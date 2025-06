Benfica arrache le nul à Boca, Flamengo assure contre l'Espérance Tunis

Enfin une nuit animée !

Pour éviter de s’endormir devant les matchs de la Coupe du monde des clubs, mieux vaut faire appel aux Argentins. Bonne nouvelle, ils étaient assez nombreux sur le terrain lors de la confrontation entre Boca Juniors et Benfica (2-2), dans la nuit de lundi à mardi. Grâce à Miguel Merentiel – Uruguayen infiltré – et Rodrigo Battaglia, Los Xeneizes étaient sur les bons rails, mais c’était sans compter sur deux légendes de l’ Albiceleste . En effet, Ángel Di María, sur penalty, et Nicolás Otamendi ont permis aux Lisboètes d’égaliser , sans doute portés par leurs années respectives sous les couleurs de Rosario Central et Vélez Sarsfield.…

EL pour SOFOOT.com