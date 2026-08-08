Benatia revient sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Fight Club. Quasiment un an après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park après une défaite de l’Olympique de Marseille contre le Stade rennais, Medhi Benatia est revenu sur cet incident dans les colonnes de France Football . « C’est quelque chose qui a été regrettable dès le début de l’année comme ça. On n’avait pas à en arriver là » , a indiqué l’ancien directeur du football de l’OM.

« De Zerbi est arrivé en folie »

Benatia a également raconté les minutes qui ont suivi l’altercation entre les deux hommes. « L’autorité du vestiaire, c’est Roberto De Zerbi. Il est arrivé en folie. Tout le monde dans tous ses état. Il a essayé de faire un appel au calme. Malheureusement, quand il se passe ce genre de situation, ça s’envenime rapidement et c’est compliqué de calmer. » …

MBC pour SOFOOT.com