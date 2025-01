Benatia prend trois mois de suspension, deux de plus que Létang

Plus d’excuse pour traîner au bord de la touche.

Mehdi Benatia et Olivier Létang viennent de prendre tarif. Selon L’Équipe , le directeur du football de l’OM et le président du LOSC ont vu la commission de discipline de la FFF transformer leur suspension conservatoire en véritable purge : trois mois fermes et trois mois avec sursis pour Benatia, un mois ferme et un mois avec sursis pour Létang . On a vu plus clément.…

MJ pour SOFOOT.com