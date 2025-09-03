Ben Yedder condamné pour violences psychologiques envers sa femme
L’ancien joueur du FC Séville Wissam Ben Yedder a été reconnu coupable de violences psychologiques sur son épouse par le tribunal correctionnel de Nice ce mercredi.
Selon les informations de L’Équipe, le joueur a été condamné suite à des propos humiliants et dégradants envers sa femme , avec qui il est actuellement en instance de divorce. La cour a capté ces discussions en écoutant les appels téléphonique entre les deux protagonistes.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
