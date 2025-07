information fournie par So Foot • 01/07/2025 à 09:26

Bellingham-Güler, au cœur du jeu de Xabi Alonso

Sans Luka Modrić ni Toni Kroos et avec Eduardo Camavinga blessé, le milieu de terrain du Real Madrid est un des gros chantiers de Xabi Alonso. Entre les titularisations d’Arda Güler et le repositionnement de Jude Bellingham, les débuts de l’Espagnol au Mondial des clubs sont prometteurs.

Dans Autoportrait à l’hippopotame , Julian a 22 ans. Il vit en Autriche, vient de se faire quitter par Judith, et se demande ce qu’il va faire de sa vie, qui devient galère quand le papa de Judith lui demande de rembourser son loyer. Pour s’en sortir, il trouve un boulot d’été, consistant à… garder un hippopotame. Et, surprise : l’animal l’apaise. Si Xabi Alonso n’a rien d’un herbivore, son premier mois à la tête du Real Madrid fait beaucoup de bien à un enfant qui vient d’avoir 22 ans : Jude Bellingham. L’Anglais reconnaît l’apport de l’ancien milieu de terrain : « Je suis sûr que les conseils qu’il va donner à Fede, Aurel [Tchouaméni] et moi-même seront très utiles. Nous allons être des éponges, nous allons tout apprendre. » Le Mondial des clubs, où le Real Madrid affronte la Juventus ce mardi, est l’occasion parfaite pour observer le nouveau milieu d’un Real bientôt orphelin de Luka Modrić.

Travail d’été

Si tirer des conclusions en trois petits matchs, 30 jours et un tournoi de postsaison à faire regretter la Ligue 1 est hâtif, la patte Xabi Alonso est déjà visible. Même si l’entraîneur met en garde – « l a Coupe du monde des clubs te donne des indications, mais il n’y aura pas de décision définitive par rapport au début de la prochaine saison » – , quelques premières tendances sont observables. En trois matchs officiels sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a positionné Bellingham au cœur du jeu, aux côtés de Federico Valverde et Arda Güler. Alors que Carlo Ancelotti avait limité son champ d’action, notamment pour valoriser Vinícius et Kylian Mbappé, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen le place là où le jeu se crée.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com