Belgique-Une synagogue de Liège touchée par une explosion, un acte antisémite évoqué

(Actualisé avec détails et citations)

Une synagogue dans la ville de Liège a été endommagée par une explosion tôt lundi matin dans ce que les autorités ont qualifié d’attaque antisémite qui n'a pas fait de blessé.

L’explosion, survenue vers 04h00 heure locale (03h00 GMT), a soufflé les vitres de la synagogue, ainsi que celles d’un bâtiment situé de l’autre côté de la rue, a rapporté le diffuseur public RTBF.

La cause de l'explosion reste pour l'heure inconnue. L'affaire a été transmise aux autorités fédérales, qui enquêtent habituellement sur les incidents liés au terrorisme ou à la criminalité organisée.

Le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, a qualifié l’explosion devant la synagogue d'"acte antisémite abject qui visait directement la communauté juive de Belgique".

Il a déclaré que les mesures de sécurité autour de sites similaires continueront à être renforcées.

"Liège abrite une communauté juive très petite mais dynamique où j’ai personnellement grandi. Aujourd’hui, les sentiments parmi les membres de notre communauté sont un mélange de tristesse, d’inquiétude et de choc profond", a déclaré à Reuters Eitan Bergman, vice-président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB).

La police a bouclé la rue principalement résidentielle sur la rive de la Meuse, en face du centre-ville de Liège.

Les procureurs fédéraux ont refusé de donner davantage de détails sur l’incident.

