Belgique : Kevin De Bruyne « comprend » pourquoi il n’est plus capitaine de la Belgique

Coucou Thibaut Courtois.

Présent devant les médias avant de défier le Kazakhstan ce dimanche à Bruxelles (20h45), Kevin De Bruyne est revenu sur son désormais statut d’ex-capitaine de l’équipe de Belgique. Depuis son intronisation en janvier dernier, le sélectionneur Rudi Garcia a en effet choisi de faire tourner le brassard, avant de le confier à Youri Tielemans début septembre . Un choix compréhensible pour De Bruyne : « En début de semaine, le coach a expliqué sa décision à Romelu (Lukaku) et moi. Je peux la comprendre. Je ne suis plus le plus jeune . Il a opté pour un garçon qui peut encore jouer huit à dix ans. » À 28 ans, Youri Tielemans symbolise en effet l’entre-deux générationnel belge, à même de reconstruire une sélection toujours en rodage depuis la Coupe du monde 2022.…

AB pour SOFOOT.com