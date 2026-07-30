Bel publie un bénéfice semestriel quasi stable et parie sur ses marques phares

Le spécialiste français des fromages en portion Bel a enregistré une quasi-stabilité de son bénéfice net au premier semestre, par rapport à la même période en 2025, après l'arrêt de marques locales en France pour se concentrer sur des gammes à forte croissance.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Sur la période, le bénéfice net est ressorti à 45 millions d'euros (-1%) tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 0,5% à 1,88 milliard d'euros, pénalisé notamment par la dépréciation du dollar américain face à l'euro.

Le groupe agroalimentaire souligne toutefois que hors "arrêt volontaire des marques locales en France", son activité a bénéficié d'une croissance soutenue grâce à ses marques phares et au dynamisme des régions Amérique du Nord et Asie.

"On a un momentum de croissance qui est là et qui est beaucoup porté par nos marques cœur, (...) dans la continuité de 2025", a commenté Frédéric Médard, directeur Impact de Bel, auprès de l'AFP.

Les marques phares de Bel, principalement du fromage - Babybel, Kiri, Boursin, La Vache qui rit - et des compotes - Pom'Potes et son pendant anglo-saxon GoGo squeeZ - ont progressé de 6,4% en chiffre d'affaires et de 5,4% en volumes. Une dynamique "extrêmement intéressante", pour le dirigeant.

Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 7,4% et de 15,8% en Asie, deux territoires stratégiques pour le développement du groupe, dans un environnement mondial marqué par de vives tensions géopolitiques, des contraintes logistiques et des pressions inflationnistes.

Ces résultats illustrent la "capacité d'adaptation et d'agilité très forte du groupe sur ce premier semestre", a souligné Frédéric Médard.

Le groupe mise aussi sur la bonne santé de ses activités e-commerce et restauration hors-domicile (+14% au premier semestre), et sur ses innovations.

Lancement du Kiri au Skyr, de Babybel avec protéines et probiotiques, de compotes en gourdes à destinations des sportifs: le groupe parie sur les dernières modes de consommation.

"On répond aux usages et attentes de nos consommateurs (...) avec des nouvelles propositions", explique Frédéric Médard, qui juge que "les premiers signaux (sur ces produits) sont très encourageants".