La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tient une conférence de presse à Berlin

Les ‌responsables de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient un ​nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation ​en zone euro et pourraient prendre de nouvelles mesures dès ​octobre, ont déclaré deux ⁠sources à Reuters.

La BCE a relevé jeudi ‌ses taux d'intérêt pour la deuxième fois cette année et a averti que ​les pressions ‌sur les prix pourraient s'avérer durables, alimentant ⁠ainsi les anticipations de nouvelles hausses des coûts d'emprunt.

L'inflation provoquée par la flambée des prix ⁠du gaz ‌et du pétrole ces derniers mois ⁠inquiète de plus en plus les responsables ‌de la politique monétaire et pourrait ⁠nécessiter de nouvelles hausses des taux afin ⁠d'éviter que ‌ses effets ne se propagent dans l'économie de ​la zone euro, ‌selon ces sources.

Elles ont également indiqué qu'une décision pourrait être prise ​lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE le ⁠29 octobre, même si cela dépendra entièrement des données et de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version ​française Diana Mandia)