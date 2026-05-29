BCE: Roland Straub nommé directeur général de la politique monétaire

Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) à l'extérieur de son siège à Francfort
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé vendredi la nomination de Roland Straub, ancien conseiller de l'actuelle présidente de l'institution Christine Lagarde, ainsi que de son prédécesseur Mario Draghi, au poste de directeur général chargé de la politique monétaire.
Roland Straub, qui occupe actuellement le poste de directeur général adjoint chargé des opérations de marché, succède à Massimo Rostagno, qui a récemment pris sa retraite, et prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.
(Reportage Francesco Canepa, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)
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