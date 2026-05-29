BCE: Roland Straub nommé directeur général de la politique monétaire

Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) à l'extérieur de son siège à Francfort

La Banque ​centrale européenne (BCE) a annoncé vendredi la nomination ​de Roland Straub, ancien ​conseiller de l'actuelle ⁠présidente de l'institution ‌Christine Lagarde, ainsi que de son ​prédécesseur ‌Mario Draghi, au ⁠poste de directeur général chargé de la ⁠politique ‌monétaire.

Roland Straub, qui occupe ⁠actuellement le ‌poste de ⁠directeur général adjoint chargé ⁠des opérations ‌de marché, succède ​à ‌Massimo Rostagno, qui a récemment pris sa ​retraite, et prendra ⁠ses fonctions le 1er juillet prochain.

(Reportage Francesco Canepa, version française Diana Mandia, édité par Sophie ​Louet)