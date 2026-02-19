BCE: Lagarde se dit concentrée sur ses fonctions dans un message adressé aux gouverneurs, selon des sources

Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort

La présidente ‌de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a assuré ​aux gouverneurs dans un message privé qu'elle restait pleinement concentrée sur ses fonctions et qu'elle serait la première ​à les informer si elle venait à démissionner, ont déclaré quatre ​sources à Reuters.

Les destinataires ont ⁠compris qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner dans ‌l'immédiat, même si le message ne ferme pas définitivement la porte à une telle décision.

Le ​Financial Times ‌a rapporté mercredi que Christine Lagarde prévoyait ⁠de quitter son poste avant la fin officielle de son mandat, en amont de l'élection présidentielle en France ⁠prévue en 2027, ‌afin de permettre au président Emmanuel Macron ⁠d'avoir son mot à dire dans le choix ‌de son successeur.

La BCE avait ensuite affirmé ⁠qu'aucune décision n'avait été prise.

Plus tard dans ⁠la journée de ‌mercredi, Christine Lagarde a envoyé un message aux gouverneurs ​pour les rassurer sur ‌le fait qu'elle restait concentrée sur son rôle de présidente et qu'ils ​l'apprendraient par elle-même, plutôt que par la presse, si elle souhaitait démissionner, ont indiqué les ⁠sources.

Un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité jeudi faire de commentaire.

Le mandat de Christine Lagarde doit s'achever en principe en octobre 2027.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer ​et Blandine Hénault)