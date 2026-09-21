BCE: La hausse des prix du gaz pourrait se répercuter plus rapidement sur l'inflation

PHOTO D'ARCHIVES : Le bâtiment de la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne

La hausse des prix du gaz ‌naturel devrait se répercuter plus rapidement que par le passé sur l'inflation dans la zone ​euro, mais elle aura un impact moindre sur les cours de l'électricité, compte tenu de l'augmentation de la production d'énergies renouvelables, montre une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) publiée ​lundi.

Les prix de gros du gaz naturel sur le hub TTF ont augmenté de plus de 140% sur un an, ​les perturbations liées à la guerre en Iran ⁠ayant limité l'offre mondiale, tandis que le faible niveau des réserves en Europe accentue ‌encore davantage la pression.

Les marchés du gaz se sont de plus en plus libéralisés en Europe depuis 2022, afin de faire face à la réduction ​de l'offre provoquée par le ‌début de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine.

Les changements ⁠qui en découlent, notamment une tarification plus souple et des contrats à durée déterminée plus courts, font que les prix de détail réagissent plus rapidement, explique la BCE.

L'enquête menée par ⁠les banques centrales du ‌bloc a révélé que les variations des prix de gros du gaz ⁠se répercuteront sur l'inflation du gaz dans un délai de 1 à 3 mois dans ‌plus de la moitié des pays de la zone euro.

Pour environ un dixième ⁠des pays, la répercussion intervient dans un délai de 4 à ⁠6 mois et, pour ‌un tiers d'entre eux, dans un délai de 7 à 12 mois.

"Il convient de noter ​que la part des pays signalant une répercussion ‌lente, dans un délai de 13 à 24 mois, a diminué, passant d'environ 40% à environ 5% depuis 2022", ​ajoute la BCE.

L'inflation de la zone euro dépasse déjà les 3%, soit un niveau supérieur à l'objectif de 2% fixé par la BCE, et certains économistes s'attendent à ⁠ce qu'elle atteigne 4% d'ici la fin de l'année, ce qui exerce une pression sur la BCE pour qu'elle relève davantage ses taux d'intérêt.

Les prix de l'électricité sont toutefois moins sensibles au gaz qu'auparavant, l'augmentation de la production d'énergies renouvelables faisant que le gaz joue un rôle moindre dans les coûts, précise également la BCE.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandia, ​édité par Benoit Van Overstraeten)