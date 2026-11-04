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BC Partners abandonne son plan de sauvetage pour la ligue LIV Golf, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 21:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale avec ajout de détails et de contexte)

BC Partners Credit, qui propose des solutions de financement aux entreprises de taille intermédiaire, renonce à son projet de relancer LIV Golf, a rapporté mercredi le Financial Times.

Cette ligue professionnelle de golf masculin, concurrente du PGA Tour, s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites ( ) dans le New Jersey en septembre dans le cadre d’une restructuration. LIV a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre ses activités pendant sa réorganisation.

La décision de la société de capital-investissement est intervenue alors que BC devait prouver, avant une date butoir, qu’elle avait obtenu un soutien suffisant de la part des joueurs pour organiser une série de tournois en 2027, a indiqué le FT, citant des sources directement informées du dossier.

BC Partners et LIV Golf n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En octobre, BC Partners avait réalisé un premier investissement dans LIV Golf et prévoyait d’apporter jusqu’à 300 millions de dollars pour aider la ligue à sortir de sa restructuration et à consolider ses finances avant la saison 2027.

LIV Golf a été lancé en 2022 grâce à un financement du Fonds public d’investissement saoudien et a attiré des joueurs de premier plan du PGA Tour en leur proposant des contrats lucratifs.

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