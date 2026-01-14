 Aller au contenu principal
Bayeux : journal d'un condamné à l'exploit
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 10:43

La défaite était attendue, presque écrite à l’avance (9-0). Mais ce mardi 13 janvier 2026, face à l’Olympique de Marseille, le Bayeux FC a surtout vécu une journée hors du temps. Dans le Bessin, au-delà du score, c’est ce moment rare, celui dont rêvent tous les amateurs de football, qui s’est gravé dans les mémoires.

Dans un stade Michel-d’Ornano plein à craquer, désormais habitué aux scénarios horrifiques, le petit Poucet a sorti sa meilleure plume pour écrire son conte de fées face à l’ogre marseillais. Mardi 13 janvier, le club amateur du Bayeux FC, évoluant en Régionale 1, a côtoyé le monde professionnel. Pour ce match de clôture des 16 es de finale de Coupe de France, le Bayeux FC s’est enfermé dans une bulle, instaurée 48 heures avant le coup d’envoi. Un choix assumé par Éric Fouda, le coach, soucieux de protéger son groupe, et lui-même, d’un monde médiatique encore inconnu, et désireux de garder les esprits concentrés pour continuer à rêver. Nous avons néanmoins pu suivre cette journée. Du petit-déjeuner au coup de sifflet final. Et à Bayeux, plus qu’ailleurs, on sait que les histoires peuvent se raconter sans paroles. La tapisserie en est témoin. Voici donc la tapisserie moderne de ce 13 janvier 2026, cousue heure par heure. La journée d’un club amateur plongé, le temps d’un match, dans le monde des grands.

9h04. Bayeux s’éveille. Sur la façade de la mairie, le jaune et le bleu ont pris le pouvoir. Les vitrines des commerces suivent le mouvement. Arthur David, adjoint du coach, fait le plein de journaux avant de les amener au groupe, qui réside à l’hôtel bayeusain du Lion-d’Or, transformé pour quelques heures en centre de préparation quasi professionnel. Pourtant, la plupart des joueurs ont un travail à côté du football. Pour affronter les stars phocéennes, certains ont posé des congés, d’autres ont décalé leurs vacances au ski.…

Tous propos recueillis par JD.

Photos : JD.

Par Julien Delastre pour SOFOOT.com

