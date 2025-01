information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 00:58

Bastia : après son gros coup de sang, Tavenot est défendu par son président face au « tribunal d’internet »

Un « lynchage médiatique par des journalistes qui cherchent du sensationnel » .

Voilà ce que le président du SC Bastia Claude Ferrandi dénonce après « l’affaire Benoît Tavenot », l’entraîneur corse, auteur vendredi d’un violent coup de sang sur Jordy Gaspar . Après avoir agrippé puis traîné sur plusieurs mètres le joueur palois , Tavenot avait été logiquement exclu, et la séquence a fait le tour d’internet. « Ce sont des situations très compliquées à gérer, il y avait évidemment une grande tension après la célébration excessive du buteur et du banc palois , a déclaré Claude Ferrandi, dans un exercice de communication publié sur le site du club, pour “expliquer” le geste de son coach . Cela a agacé tous les acteurs de la rencontre et notre public. » …

JB pour SOFOOT.com